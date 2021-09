Polícia concluí investigação de quadrilha de esquema de pirâmide financeira - Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2021 15:52 | Atualizado 16/09/2021 15:54

Rio - A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira, as investigações da quadrilha suspeita de criar um esquema de pirâmide financeira. Os agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) descobriram que o grupo causou um prejuízo de mais de R$ 14 milhões. Agora, o inquérito contra Luiz Gustavo Santos de Pontes Galvanho, Max Moreira Quintino, Raphael Ramiro Cardoso de Lacerda, Thiago Achilles de Souza Braga e Wesley Sousa Aragão segue para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Eles foram indiciados por estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. As investigações apontam que os estelionatários tinham uma estrutura para enganar as vítimas do golpe. A quadrilha induzia as vítimas a investir no negócio, com promessas de alto lucro.

Após a assinatura do contrato, as empresas repassavam os rendimentos por apenas dois ou três meses para, então, interromper o pagamento. A investigação foi desmembrada para apurar o envolvimento de outras empresas envolvidas no esquema fraudulento, que deixou dezenas de vítimas.