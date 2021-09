Estrada do Quitungo, em Brás de Pina. Moradores vivem clima de terror por conta de tiroteios - Arquivo O DIA

Estrada do Quitungo, em Brás de Pina. Moradores vivem clima de terror por conta de tiroteios Arquivo O DIA

Publicado 16/09/2021 14:56 | Atualizado 16/09/2021 15:08

Rio - Há pelo menos uma semana que moradores o morro do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, estão reféns da violência. A guerra entre o tráfico de drogas e a milícia, pelo controle da região, voltou a deixar rastros de sangue nas vielas da comunidade. Um homem foi morto no fim da madrugada desta quinta-feira (16) após confronto entre rivais.

Segundo testemunhas, traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade e tomaram o controle da venda de drogas na região. Durante o confronto desta quinta, um miliciano foi morto a tiros.

A vítima seria um criminoso identificado como Lápis, apontado como uma das lideranças da milícia na comunidade. Segundo moradores, ele foi surpreendido por traficantes em um dos acessos ao Quitungo.

Em nota, a Secretaria de Polícia Militar afirmou que "policiais militares do 16ºBPM (Olaria) foram acionados para verificar ocorrência no bairro Brás de Pina, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito. Ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital".