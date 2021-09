Konder, presidente do Detran-RJ, falou da Semana Nacional do Trânsito - Alexandre Simonini/divulgação

Publicado 16/09/2021 23:45 | Atualizado 17/09/2021 02:01

Rio - Neste sábado, dia 18 de setembro, o Detran-RJ dá início às celebrações da Semana Nacional do Trânsito. Este ano, o lema é “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto”. Serão realizadas ações educativas e debates com o objetivo de conscientizar os cidadãos para a necessidade de proteger os mais frágeis e para reduzir a violência no trânsito, que provoca altos índices de acidentes. Na última semana, enquanto preparava os eventos, o Detran-RJ deu um passo fundamental em sua estratégia: lançou o Posto Digital Detran.RJ, com o intuito de, cada vez mais, oferecer serviços online. O Posto Digital é uma área do site (www.detran.rj.gov.br) em que o usuário pode baixar documentos e consultar informações. O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, recebeu O DIA para uma entrevista.

De que forma o lançamento do Posto Digital Detran-RJ facilita a vida dos usuários do Estado do Rio?

"Como o novo Posto Digital, o Detran.RJ dá um passo importante no seu processo de transformação digital. Ao oferecermos mais serviços pela internet, reduzimos a necessidade de o usuário ir pessoalmente aos postos de atendimento. Pela primeira vez, a pessoa está podendo se conectar ao site do Detran, usando login e senha, para obter documentos e fazer consultas sobre o licenciamento de seu veículo, o vencimento de sua carteira da habilitação e os pontos que recebeu com as multas de trânsito. A consulta é personalizada, de forma que o usuário recebe avisos de vencimento de seus documentos".

A Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVe) digital é um dos destaques do Posto Digital?

"Exatamente. Agora, quem quiser vender o carro já pode fazer pela internet, no Posto Digital, esse documento chamado Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVe). O documento é necessário no caso de veículos com o Certificado de Registro de Veículo (CRV) digital, ou seja, para aqueles que já não têm o DUT recibo, como é chamado o documento verde de compra e venda. Antes, o usuário tinha de agendar para ir ao posto pegar este documento e levá-lo ao cartório. No Posto Digital, é possível, também, checar se o IPVA e as taxas estão pagas. Se estiverem, ele pode baixar lá mesmo o documento de licenciamento anual. Com isso, o Detran cumpre a determinação do governador Cláudio Castro de tornar o Governo do Estado cada vez mais digital. Em breve, vamos anunciar outros serviços pela internet.

Que novos serviços, presidente?



"O Detran-RJ também vai oferecer a carteira de identidade digital, no telefone celular. Estamos com quase tudo pronto para dar essa boa notícia. Não será mais necessário levar o documento para a rua, pois a pessoa poderá mostrar o RG no celular, com validade em todo o território nacional. A carteira de habilitação também já é digital, e está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. É nosso compromisso tornar o Detran cada vez mais digital".

Ao mesmo tempo, o Detran também está ampliando seu atendimento presencial?



"Sim, o Detran inaugurou, só este ano, um novo posto em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, um novo posto em Campos dos Goytacazes, e o primeiro posto do país exclusivo para o atendimento de pessoas com deficiência e idosos, na Avenida Francisco Bicalho. Há alguns dias, entregamos as primeiras carteiras de habilitação a pessoas com deficiência que fizeram suas provas práticas de direção no posto Detran Acessível - PCD. Em Paraty, mudamos o posto de identificação civil e de habilitação para instalações melhores, na rodoviária municipal, e estamos preparando também a inauguração de um posto de vistoria de veículos. Niterói em breve ganhará um posto na Região Oceânica. Em Rio das Ostras, vamos ampliar os nossos serviços. Enfim, estamos adotando medidas para aproximar o Detran de seus usuários".

Foram retomadas também as vistorias itinerantes de veículos no interior do estado. Este movimento vai continuar?

"Sim, o Detran-RJ começou a fazer vistorias itinerantes em municípios onde não há postos de vistoria ou em cidades onde a demanda pelos serviços é grande. Já oferecemos os serviços em diversos municípios da Região Serrana, em Paraty, Guapimirim e Miguel Pereira, entre outros. Neste momento, estamos com um extenso calendário de vistorias nas cidades do Norte e Noroeste Fluminense. Além disso, retomamos também as perícias médicas itinerantes no interior do estado, que estavam interrompidas na pandemia. A primeira cidade atendida foi Petrópolis. Agora, estamos montando um cronograma para atender em outros municípios".

Presidente, neste sábado começa a Semana Nacional de Trânsito, que vai até o outro fim de semana, de 18 a 25 de setembro. Qual o objetivo? Como o Detran-RJ está se preparando?

"O objetivo principal da Semana é conscientizar toda a população do Estado do Rio e do país sobre os altos índices de mortos e feridos em acidentes de trânsito. E tentar sensibilizar os atores do trânsito - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres – para os riscos que estão correndo se não agirem com prudência. Só este ano, foram registrados, até o mês de julho, 9.303 acidentes nas ruas, avenidas e estradas do Estado do Rio, com 11.826 vítimas. Dessas, 1.081 morreram e 10.745 ficaram feridas. Os números vinham diminuindo ano a ano, mas com a retomada da atividade econômica, voltaram a subir um pouco. O Detran, nesta semana, vai realizar uma grande campanha, eventos e ações educativas, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade fluminense para o número alarmante de pessoas que ainda perdem a vida, familiares e amigos em acidentes de trânsito".

O mote da campanha deste ano é “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto”. A ideia é ter um olhar especial para quem anda a pé ou de bicicleta?

Para mudar esse quadro de violência, precisamos proteger os elos mais frágeis e vulneráveis da engrenagem do trânsito. Para isso, dependemos da mudança de atitude de todos os atores do trânsito e, de forma mais específica, de pedestres, ciclistas e motociclistas. Todos precisam entender que, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Este é o tema das campanhas de todos os Detrans este ano, sob a coordenação do Senatran (antigo Denatran). De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, 2.659 pedestres e 315 ciclistas morreram em acidentes de trânsito no período de janeiro de 2016 a julho de 2021. Só este ano, 88 pedestres e 26 ciclistas morreram. Nosso objetivo é preservar vidas e reforçar a necessidade de um trânsito mais seguro para todos. Cada vida é uma perda enorme para todos".

Como o Detran vai celebrar a Semana Nacional de Trânsito?

"Estamos iniciando uma campanha de conscientização na mídia focada em pedestres e ciclistas. É preciso reforçar o papel dos mais fortes de protegerem os mais vulneráveis, com a necessidade do uso de equipamentos e vestimentas que tornem pedestres e ciclistas mais visíveis, principalmente no horário noturno, quando aumentam os riscos de acidentes. Também vamos promover uma série de eventos em parceria com o Museu de Arte do Rio (MAR). Haverá oficina de criação artística para crianças, com atividades de promoção da educação no trânsito; roda de conversa sobre mobilidade urbana; oficina de manutenção de bikes; intervenção de artistas de circo com foco em educação no trânsito; blitzes educativas; e um webinar no MAR sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. Precisamos debater medidas para melhorar o trânsito no Estado do Rio, no Brasil e no mundo".

Presidente, o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que entrou em vigor em abril, adotou novas regras para proteger os ciclistas?

"Sim, foi criada uma multa grave para quem parar o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Além disso, foi elevada a gravidade da infração para quem não reduzir a velocidade ao passar por ciclistas no trânsito. Agora é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47. Para proteger as crianças, ficou proibido transportar as que tiverem menos de 10 anos de idade ou não tenham condições de cuidar da própria segurança. O CTB é ferramenta fundamental para promover a segurança no trânsito, reduzir acidentes e fortalecer a cidadania.

Em sua gestão à frente do Detran, que vai completar um ano em outubro, foi realizada uma revisão completa dos contratos. Qual o resultado?

"Foi possível obter economia de R$ 95,2 milhões apenas com a revisão dos contratos do Detran e com o encerramento de processos que estavam em TAC (Termo de Ajuste de Contas). Determinamos a realização de novas licitações e retomamos serviços que estavam interrompidos. Por determinação do governador Cláudio Castro, iniciei minha gestão com duas missões principais: organizar administrativamente o Detran e atender melhor o cidadão do Estado do Rio. Temos vencido o desafio de botar o Detran nos trilhos. E estamos cumprindo a missão de atender melhor o usuário, o que inclui oferecer mais serviços online.

AGENDA



SÁBADO - (18/09)

11h às 16h - Oficina de manutenção de bikes conduzida pelo braço educativo do MAR, a Escola do Olhar irá promover junto com o coletivo BiciPersé



13h às 15h - Roda de ConversaMobilidade Ativa na cidade com Mico Leão SSA



14h às 16h – Oficina de criação artística sobre o tema "ver e ser visto na cena carioca“ com Jovan Ferreira do Ateliê Voará



16h às 17h – Contação de histórias: Mobilidade urbana e o direito à cidade, com Coletivo de Contadoras e Contadores do História



DOMINGO - (19/09)

11h às 16h – Performance circense para o VER e SER VISTO no trânsito com a CIA. Up Leon



11h às 16h - Oficina de manutenção de bikes conduzida pelo braço educativo do MAR, a Escola do Olhar irá promoverjunto com o coletivo BiciPersé.



11h00 - 16h00 - Escola de Pedalar, promovida por Pedalentos Cicloturismo com o pessoal da Bike Anjo



14h às 16h – Oficina de criação artística sobre o tema "ver e ser visto na cena carioca" com Jovan Ferreira do Ateliê Voará



SÁBADO - (25/09)

12h às 18h - Exposição das obras produzidas pelas crianças durante as oficinas de criação artística sobre o tema "ver e ser visto na cena carioca“ com a Exposição Anual Crônicas Cariocas



* Os eventos são uma realização dos jornais O Dia e Meia Hora, com apoio do Detran RJ e parceria com o MAR, Museu de Arte do Rio. O acesso às dependências do MAR por parte de cariocas e turistas está condicionado à comprovação de vacinação contra o coronavírus.