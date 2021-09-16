Ipanema recebe feira de adoção de animais - Foto: Divulgação / RJPET

Ipanema recebe feira de adoção de animais Foto: Divulgação / RJPET

Publicado 16/09/2021 20:45 | Atualizado 16/09/2021 20:59

Rio - A Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Zona Sul do Rio, vai receber, neste fim de semana, a primeira feira de adoção RJPET. No sábado, das 13h até às 17h, cariocas poderão adotar um animalzinho de estimação.



“Devido ao sucesso das adoções realizadas em Bangu, resolvemos expandir nossa atuação. Dessa forma as pessoas terão a oportunidade de adotar seu amigo de quatro patas em uma feira de adoção sempre em seu bairro. Pensamos em realizar todo mês, essas campanhas em bairros diferentes da cidade”, explicou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.



Para levar um pet para casa, é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade. “Nosso principal objetivo é incentivar cada vez mais a adoção de animais que estão em projetos independentes, ONGs e até mesmo aqueles abandonados nas ruas. Acreditamos que as campanhas despertam nas pessoas o desejo e a consciência de levar um animal de estimação para casa,” afirmou o secretário.



Serviço

Feira de Adoção RJPET

Data: 18 setembro

Horário: das 11h às 15h

Local: Praça Nossa Senhora da Paz – Ipanema