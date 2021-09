Movimentação de pessoas no Aeroporto Santos Dumont - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 20:02 | Atualizado 16/09/2021 20:04

Rio - O mau tempo que atinge a cidade do Rio forçou o Aeroporto Santos Dumont, no Centro, a suspender decolagens e pousos, no início da noite desta quinta-feira (16). A suspensão das operações foi divulgada pela Infraero.

Pelo menos quatro voos com destino ao aeroporto precisaram ser desviados. Outras cinco decolagens também precisaram ser canceladas por conta do mau tempo, segundo o órgão de tráfego aéreo.

Apesar da condição de tempo, a operação do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, segue normalizada. Parte dos voos, inclusive, devem ser transferidos para os terminais do aeroporto.