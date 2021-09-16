Movimentação de pessoas no Aeroporto Santos DumontDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia
Santos Dumont suspende operações devido ao mau tempo na cidade
Frente fria que chegou ao Rio deixou condição instável e forçou cancelamento de partidas e decolagens
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Reunião na Alerj debate soluções para os furtos e roubos de cabos
Encontro decidiu pela realização de uma campanha por meio do Disque-Denúncia para tentar coibir esse tipo de crime
Justiça determina transferência de Cabral de Bangu 8 para cadeia em Benfica
Decisão reconhece ordem do ministro do STF Edson Fachin que atendia a pedido da defesa do ex-governador
PM prende homem apontado como chefe do tráfico de Três Rios e mais três suspeitos
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 38º BPM (Três Rios) foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Monte Castelo
Conferência Juntos 2021 será em outubro e abordará diversidade racial no mundo corporativo
Evento será realizado de forma gratuita e virtualmente. As inscrições estão abertas pelo site
Prefeitura do Rio anuncia paralisação da segunda dose da CoronaVac
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a Anvisa precisa liberar 166 mil doses do lote que foi suspenso para uso de forma cautelar
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