Governo do Rio anuncia retomada de obras infraestruturas em ItaboraíDivulgação / Governo do Rio
As intervenções serão custeadas com recursos oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis) e devem beneficiar cerca de 11,7 mil famílias. De acordo com o governo estadual, o projeto prevê a implantação de 53 km de rede de água potável com 2.927 ligações domiciliares e reservatórios com capacidade para 640 mil litros; 45 km de rede de esgotamento sanitário com 2.927 ligações domiciliares, duas estações de tratamento de esgoto e três elevatórias; e 26 km de rede de drenagem. Serão pavimentadas ainda 88 ruas, em um total de 28 Km de vias com serviços de asfaltamento e calçada.
Mais obras a caminho
Durante o evento, os gestores estaduais também assinaram um termo de cooperação técnica para três projetos em desenvolvimento para o município, com um investimento de cerca de R$6,5 milhões. São eles: a construção de Ponte no Jardim Imperial (R$ 3.517.952), a pavimentação do Jardim Imperial (R$ 2.966.254,39) e a construção de três praças (orçamento em fase de estudo). As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, por meio da Subsecretaria de Projetos e Obras.
"Nossa missão é democratizar os investimentos em benefício dos 92 municípios do Rio com obras que ajudem todas as regiões a se desenvolverem. É um momento de renascimento do Rio de Janeiro, com a recuperação da credibilidade no poder público e incentivo à construção civil, gerando empregos e renda para a população fluminense", afirmou o governador Cláudio Castro.
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