Irmãs são baleadas durante baile funk no Complexo da Maré. Uma morreu e a outra está em estado grave no Hospital Getulio VargasCléber Mendes

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A adolescente de 16 anos baleada durante um baile funk no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, permanece internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e tem o quadro de saúde estável, de acordo com a direção da unidade. O caso aconteceu em 5 de setembro e na ocasião, a irmã da vítima, Débora Adelino da Conceição, de 20 anos, também foi atingida pelos disparos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O autor do crime foi Patrick Jorge de Assis, de 19 anos, namorado de Débora. Após uma discussão, ele teria atirado na direção da jovem e a irmã entrou na briga, sendo atingida na cabeça. Elas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, e, em seguida, transferidas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Logo após atirar contra as duas irmãs, Patrick teria sido capturado por traficantes da localidade e foi morto por eles.