Irmãs são baleadas durante baile funk no Complexo da Maré. Uma morreu e a outra está em estado grave no Hospital Getulio Vargas - Cléber Mendes

Publicado 16/09/2021 18:23

Rio - A adolescente de 16 anos baleada durante um baile funk no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, permanece internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e tem o quadro de saúde estável, de acordo com a direção da unidade. O caso aconteceu em 5 de setembro e na ocasião, a irmã da vítima, Débora Adelino da Conceição, de 20 anos, também foi atingida pelos disparos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.