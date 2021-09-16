Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírus Reprodução

Publicado 16/09/2021 17:10 | Atualizado 16/09/2021 21:19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.161.182 casos confirmados e 64.472 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 997 novos casos e 177 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,55%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.094.357 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40,7%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 13 pessoas e a de enfermaria, 5.

Queda de casos

Segundo o comitê técnico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado aplicou 3.132.597 doses das vacinas contra a covid-19 no último mês, de 14 de agosto a 14 de setembro. Com isso, as cidades alcançaram juntas a marca de 82% da população fluminense vacinada com a primeira dose e 44% com a imunização completa.