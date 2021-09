Vacinação acelera e indicadores caem - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 16:57 | Atualizado 16/09/2021 17:02

Rio - Um levantamento divulgado pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira, revelou queda de 65% nos diagnósticos e 38% nos óbitos em decorrência da covid-19, na segunda quinzena de agosto. Os dados comparam os registros das semanas epidemiológicas 35, que vai de 29 de agosto a 4 de setembro, em relação à semana 33, que ia de 15 a 21 de agosto.



Segundo o comitê técnico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado aplicou 3.132.597 doses das vacinas contra a covid-19 no último mês, de 14 de agosto a 14 de setembro. Com isso, as cidades alcançaram juntas a marca de 82% da população fluminense vacinada com a primeira dose e 44% com a imunização completa.



"Essa aceleração na campanha de imunização tem sido preponderante para redução dos indicadores precoces e, consequentemente, para que haja redução também em casos e óbitos, que é o nosso maior objetivo", analisa o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



O município do Rio de Janeiro, onde se concentra a maior parte das unidades de saúde da rede SUS, também tem apresentado redução nos índices. Até esta quarta (15), a capital registrava 30.625 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na semana epidemiológica 35, número 44% menor que contabilizado na semana 33, quando 54.739 haviam sido diagnosticados.

Segundo o levantamento, na semana 35 (29 de agosto a 4 de setembro) foram registrados 6.090 novos casos de covid-19, enquanto na semana 33 (15 a 21 de agosto) o número era de 17.661. Em óbitos, os registros eram 662 na semana 33 e passaram a 409 na 35, o que representa uma queda de 38%.

Os indicadores também são positivos nas internações para pacientes diagnosticados. Na semana 33, o número era 1.693 nos sete dias, passando para 987 na semana 35. Isso representou uma redução de 41%. Também houve queda de 29,5% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).