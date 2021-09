Mulher levava 14 cápsulas nas partes íntimas e outras 36 ingeridas - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 16/09/2021 15:26 | Atualizado 16/09/2021 15:28

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, na noite desta quarta-feira (15), quando tentava embarcar no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, com destino à Lisboa, com cocaína escondida em suas partes íntimas e ingeridas. A prisão foi realizada por policiais federais da Delegacia Especial do aeroporto, em uma ação conjunta com a Receita Federal. A presa, de 27 anos, é de Belém do Pará.

Os agentes da Polícia Federal apreenderam 14 cápsulas nas partes íntimas da mulher. A presa foi encaminhada a um hospital municipal, onde passou por um exame de Raio-X, que constatou que ela ingeriu outras 36 cápsulas. A detida está sob cuidados, para poder expelir as drogas, já que o material pode provocar sua morte, caso haja um rompimento.

Além do entorpecente, foram apreendidos 850 Euros que estavam com a mulher. Após o procedimento, a presa será encaminhada ao Sistema Penitenciário do Rio, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.