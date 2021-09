Sede do TJRJ, no Centro do Rio - Reprodução

Sede do TJRJ, no Centro do RioReprodução

Publicado 16/09/2021 15:51 | Atualizado 16/09/2021 15:53

Rio - A Justiça do Rio negou o pedido de recurso da defesa de Kaio Lima de Carvalho Guedes, preso desde de 2018 por agredir o próprio tio. Ele foi condenado a dois anos de detenção em regime aberto por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. A decisão é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

A agressão aconteceu em setembro daquele ano, após uma confusão no bairro da Chacrinha, em Nova Iguaçu. A decisão é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.



Kaio teria estacionado sua moto em frente à garagem do seu tio, que estava saindo com o seu companheiro de carro e pediu algumas vezes para que o réu retirasse o veículo do local, sem respostas. Ao insistir no pedido, teria recebido a resposta "passa por cima".



Revoltado, o tio saiu com o carro e arrastou a moto do acusado para fora. Ao sair do veículo, encontrou seu companheiro e o réu se atracando, tendo sido foi surpreendido quando Kaio pegou uma barra de ferro e começou a dar golpes, o atingindo na cabeça, o que resultou em um desmaio e sangramento.

O réu também teria acertado seu companheiro na orelha, onde teve que levar pontos. O acusado só teria parado de agredir as vítimas com a barra após ser contido por pessoas que passavam na rua. Os envolvidos já teriam se desentendido anteriormente.



O réu recorreu da sua condenação alegando falta de provas e legítima defesa, tendo sido ambos os argumentos negados, já que o registro de ocorrência, laudo do corpo de delito, prova oral e o excesso da ação comprovariam o contrário.