Sede do TJRJ, no Centro do RioReprodução
Kaio teria estacionado sua moto em frente à garagem do seu tio, que estava saindo com o seu companheiro de carro e pediu algumas vezes para que o réu retirasse o veículo do local, sem respostas. Ao insistir no pedido, teria recebido a resposta "passa por cima".
Revoltado, o tio saiu com o carro e arrastou a moto do acusado para fora. Ao sair do veículo, encontrou seu companheiro e o réu se atracando, tendo sido foi surpreendido quando Kaio pegou uma barra de ferro e começou a dar golpes, o atingindo na cabeça, o que resultou em um desmaio e sangramento.
O réu recorreu da sua condenação alegando falta de provas e legítima defesa, tendo sido ambos os argumentos negados, já que o registro de ocorrência, laudo do corpo de delito, prova oral e o excesso da ação comprovariam o contrário.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.