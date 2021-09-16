Polícia Civil faz operação contra grupo de agiotagem. Ao todo, 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão foram cumpridosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Operação Ábaco: agiotas terceirizavam criminosos violentos para realizar cobranças
Investigações irão continuar para identificar responsáveis pelos escritórios de empréstimo ilegal
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Mulher é presa com drogas nas partes íntimas no Aeroporto do Galeão
Natural de Belém, ela tentava embarcar ainda com cápsulas ingeridas para Lisboa, em Portugal
Cidade alcança marca de 60% da população com imunização contra covid-19 completa
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Vereadores e moradores reivindicam revogação de licença para obra em área de proteção ambiental na Tijuca
Prefeitura do Rio concedeu um licenciamento para a Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário permitindo o corte de árvores e a construção de condomínio em área próxima a Floresta da Tijuca
Guerra entre milícia e tráfico de drogas volta a deixar rastros de sangue no Quitungo
Miliciano conhecido como Lápis foi morto na madrugada desta quinta-feira durante tiroteio na comunidade. Moradores vivem clima de tensão há pelo menos uma semana, após a comunidade ser invadida por traficantes
BRT interrompe operação no corredor Transoeste após guerra de milicianos
Consórcio informou que medida foi tomada por questões de segurança pública
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