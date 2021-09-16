Arma apreendida com homem após perseguiçãoDivulgação/Polícia Militar
Suspeito é ferido em troca de tiros com a polícia após roubo de carga
Carga foi recuperada
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Carga foi recuperada
Guerra interna de milícia na Zona Oeste fecha comércio em Santa Cruz
Relatos nas redes sociais falam sobre a possibilidade de um toque de recolher ordenado pelos criminosos. Moradores lamentam violência
Mototaxista preso injustamente diz que família vendeu moto para se sustentar: 'Vou ter que correr atrás'
Alexandre dos Reis Pereira Camargo, de 23 anos, foi preso por reconhecimento fotográfico sob a acusação de tentativa de homicídio contra policiais durante troca de tiros no Morro da Providência, no Centro do Rio
Durante guerra de milicianos, homem relata ter sofrido assalto em Campo Grande
Vídeo é compartilhado nas redes sociais
Prefeitura do Rio não irá reduzir intervalo entre aplicações da vacina Pfizer
Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, o município afirma não ter doses do imunizante o suficiente
PM prende seis em ação na Zona Oeste para retirar barricadas e coibir tráfico
Agentes atuam nas comunidades de Senador Camará, Vila Kennedy e Vila Aliança. Objetivo é retirar os obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas de acesso. Cerca de 350 agentes participam da ação
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