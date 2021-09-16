Arma apreendida com homem após perseguição - Divulgação/Polícia Militar

Arma apreendida com homem após perseguiçãoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 16/09/2021 14:44 | Atualizado 16/09/2021 14:49

Rio - Um suspeito foi ferido durante uma troca de tiros com policiais militares do Segurança Presente em Austin, na Baixada Fluminense. O homem teria roubado um caminhão que transportava carga de cobre, na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira (16).

A PM informou que o caminhão foi abandonado na Estrada de Austin, próximo à Rodovia Presidente Dutra, e o homem tentou fugir. Após perseguição e trocas de tiros, ele foi baleado. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e um veículo usado na fuga. A carga foi recuperada e o baleado foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. A ocorrência foi encaminhada para a 52ªDP (Nova Iguau).