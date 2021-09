Homem foi assaltado em Campo Grande - Reprodução

Publicado 16/09/2021 14:21

Rio - Moradores de Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio tem enfrentado horas de terror na manhã desta quinta-feira (15). Com o início de uma guerra entre grupos de milícia, assaltantes aproveitaram para roubar o funcionário de um supermercado da região. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, dois homens gravaram o veículo que supostamente teria sido roubado e a vítima.

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/K27zaWNsPh — Jornal O Dia (@jornalodia) September 16, 2021 "O furgão que foi roubado, deixaram ele aqui na Rio-São Paulo", disse o homem que grava o vídeo e depois filma o funcionário da loja.

Nesta quinta, pelo menos sete vans de transporte alternativo foram incendiadas em Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, bairros da Zona Oeste do Rio. Testemunhas relatam que a ação acontece por conta de uma guerra interna na maior milícia do estado. A Polícia Militar confirmou duas mortes decorrentes do confronto.

Por conta das sequências de ataques, PMs reforçaram o policiamento na região da Estrada do Campinho, principal ponto onde milicianos foram flagrados ateando fogo nos veículos. Ônibus foram tirados de circulação temporariamente por medida de segurança, e as ruas da região estão vazias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrências de incêndios em vans em três pontos diferentes da Zona Oeste. Na Rua Agai, em Paciência, equipes controlaram as chamas em duas vans. Em Campo Grande, na Estrada do Tingui, outros dois veículos foram incendiados. Bombeiros estiveram também na Avenida João 23, em Santa Cruz, para combater o fogo em uma outra van.

Guerra é pelo território de Ecko, morto em junho

Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho, durante uma operação da Polícia Civil, os bairros de Santa Cruz, Paciência e Campo Grande são alvos de disputas entre dois grupos de milicianos: um deles é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko e que ficou com o espólio territorial do miliciano. Do outro lado, Danilo Dias Lima, o Tandera, tenta avançar sobre os bairros que são dominados pela família Braga.