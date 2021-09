Ainda de acordo com a SMS, para cumprir o intervalo recomendado pela pasta, o quantitativo estimado de dose do imunizante seria de um milhão - Foto: César Ferreira.

Publicado 16/09/2021 14:18 | Atualizado 16/09/2021 14:18

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que não seguirá as recomendações do Ministério da Saúde de diminuir o intervalos entre as aplicações da vacina Pfizer de 12 para 8 semanas. De acordo com o órgão, para que o intervalo do imunizante seja reduzido é necessário que o Ministério da Saúde envie mais vacinas para suprir o número de doses que serão necessárias.

Ainda de acordo com a SMS, para cumprir o intervalo recomendado pela pasta, o quantitativo estimado de dose do imunizante seria de um milhão.

O calendário do município segue imunizando meninas de 14 anos nesta quinta-feira e idosos de mais de 92 anos. Na sexta-feira chega a vez dos meninos de 14 anos se imunizarem.

A vacinação de terceira dose para os idosos chega para o grupo dos 91 anos ou mais na sexta-feira e vai até o sábado com a faixa dos 90 anos ou mais.

Nesta quinta-feira também acontece a repescagem do grupo de 22 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência que tenham 12 anos ou mais.

Desde de a última quarta-feira, a cidade do Rio passou a cobrar o comprovante de vacinação para que a população possa frequentar locais públicos como academias, clubes, estádios, cinemas, teatros, pontos turísticos e feiras livres.