Ainda de acordo com a SMS, para cumprir o intervalo recomendado pela pasta, o quantitativo estimado de dose do imunizante seria de um milhão Foto: César Ferreira.
Prefeitura do Rio não irá reduzir intervalo entre aplicações da vacina Pfizer
Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, o município afirma não ter doses do imunizante o suficiente
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Agentes atuam nas comunidades de Senador Camará, Vila Kennedy e Vila Aliança. Objetivo é retirar os obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas de acesso. Cerca de 350 agentes participam da ação
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Homem rouba taxista, é agredido e acaba preso em São Gonçalo
O caso foi registrado na 73ªDP (Neves)
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