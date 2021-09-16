Homem rouba taxista, é linchado e acaba preso em São Gonçalo - Reprodução Internet

Homem rouba taxista, é linchado e acaba preso em São Gonçalo Reprodução Internet

Publicado 16/09/2021 13:05

Rio - Um homem foi preso após roubar um taxista nesta quarta-feira, na Rua Estefânia de Carvalho, no Centro de São Gonçalo. De acordo com policiais da Operação São Gonçalo Presente, antes da chegada dos agentes, ele estava sendo agredido por populares após cometer o crime.

Ainda conforme a corporação, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro Doutor Armando Gomes De Sá Couto, onde foi atendido e, logo depois, levado para a 73ªDP (Neves).



Na delegacia, ele foi reconhecido pela vítima do crime e foi autuado, em flagrante, por roubo.

