Rio de Janeiro

Traficante do Amazonas é preso no Vidigal, na Zona Sul do Rio

Conhecido como GD, ele intermediava o transporte de drogas e fornecia para comunidades cariocas. Nas redes sociais ele exibia vídeos e fotos com fuzis

Publicado 16/09/2021 12:32 | Atualizado há 20 minutos