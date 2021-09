Polícia Civil e PRF apreendem carga com produtos piratas em caminhão na BR-040 - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil e PRF apreendem carga com produtos piratas em caminhão na BR-040

Publicado 16/09/2021 12:48

Rio - Um caminhão com mais de uma tonelada de tênis piratas, oriundos do estado de Minas Gerais e com destino o Rio de Janeiro, teve a carga apreendida na Rodovia Washington Luiz, na última quarta-feira (15), por policiais civis e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a polícia, agentes localizaram a carga após troca de informações de inteligência entre as duas instituições.

Segundo as investigações, a carga apreendida seria distribuída em diversos pontos do Rio de Janeiro, como o camelódromo da Uruguaiana e alguns locais da Baixada Fluminense. Os responsáveis pela carga foram detidos e indiciados por crimes contra a propriedade imaterial. Os produtos piratas foram apreendidos e encaminhados ao setor de perícia da polícia.