Prefeitura do Rio de Janeiro retoma vacinaçao para adolescentes de 14 anos. Hoje e dia das meninas. Na foto, ponto de vacinaçao no Jockey Club, na Gavea, zona sul do Rio. Na foto, movimentaçao no local.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 13:15 | Atualizado 16/09/2021 13:30

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu manter para esta quinta-feira e sexta a vacinação de adolescentes de 14 anos sem comorbidades. A decisão contraria orientação do Ministério da Saúde, que deixou de recomendar a vacinação de menores de 17 sem comorbidades



"A recomendação do Ministério da Saúde (MS) leva em consideração o momento de escassez de vacinas. No Rio de Janeiro, a vacinação dos adolescentes de 14 anos, já marcada para esta quinta e sexta-feira (16 e 17), está mantida", disse a SMS, em nota.



Apesar da manutenção da campanha de imunização para adolescentes de 14 anos, a SMS ainda não definiu se manterá também a vacinação das próximas faixas etárias de 13 e 12 anos. O cronograma irá ser decidido nesta segunda-feira, em uma reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19.



"O tema será submetido na próxima quarta-feira (22) ao Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, que avaliará as ponderações do MS", explicou.



Ainda segundo o órgão, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) também discute a questão.

Nota informativa

A decisão da SMS contraria nota informativa compartilhada, nesta quinta-feira, pelo Ministério da Saúde em que o órgão recua e decide não indicar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Nessa faixa, a vacinação ficaria válida apenas para adolescentes com deficiência permanente, comorbidades ou aqueles privados de liberdade.

O motivo principal para tal orientação seria a manutenção dos estoques de vacinas, uma vez que há relatos de desabastecimento de doses em todo país, sobretudo para a segunda aplicação.

A nota, contudo, contraria outra publicação da pasta, no dia 2 de setembro, quando a imunização era recomendada a partir do dia 15 de setembro.