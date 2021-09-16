Além das prisões, policiais do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE) também apreenderam drogas, um rádio comunicador e munições. Um carro roubado foi recuperado.
Equipes também atuaram nas proximidades da estação de trem de Senador Camará, considerada pela SuperVia uma das mais inseguras para os usuários do transporte. Em alguns pontos, criminosos avançaram sobre a linha férrea e instalaram 'esticas' para a venda de drogas no local.
Helicóptero da polícia sobrevoa região de Senador Camará, onde equipes fazem uma megaoperação nesta quinta (16) para retirar barricadas e coibir o tráfico nas proximidades da estação de trem. #ODia
Por volta das 8h, houve relatos de tiroteio no Rio da Prata, perto de Senador Camará. A Polícia Militar usa helicóptero e veículos blindados para operar na região. Uma construção usada por criminosos para se proteger na Vila Kennedy foi retirada. PMs também apreenderam grande quantidade de drogas.
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