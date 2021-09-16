Blindados da Polícia Militar auxiliam operação nas comunidades da Vila Kennedy e de Senador Camará - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Blindados da Polícia Militar auxiliam operação nas comunidades da Vila Kennedy e de Senador CamaráMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 16/09/2021 13:47

Rio - Seis pessoas foram presas, nesta quinta-feira (16), durante uma operação da Polícia Militas nas comunidades de Senador Camará, Vila Kennedy e Vila Aliança , na Zona Oeste do Rio. O objetivo da ação é retirar os obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas de acesso. Cerca de 350 agentes participam da ação. Durante a manhã, barricadas foram incendiadas. Segundo a corporação, até o momento, os agentes seguem na região da Vila Aliança.

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Além das prisões, policiais do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE) também apreenderam drogas, um rádio comunicador e munições. Um carro roubado foi recuperado.

Equipes também atuaram nas proximidades da estação de trem de Senador Camará, considerada pela SuperVia uma das mais inseguras para os usuários do transporte. Em alguns pontos, criminosos avançaram sobre a linha férrea e instalaram 'esticas' para a venda de drogas no local.



Helicóptero da polícia sobrevoa região de Senador Camará, onde equipes fazem uma megaoperação nesta quinta (16) para retirar barricadas e coibir o tráfico nas proximidades da estação de trem. #ODia



Crédito: Whatsapp O Dia pic.twitter.com/0slcFjv3qk — Jornal O Dia (@jornalodia) September 16, 2021

Por volta das 8h, houve relatos de tiroteio no Rio da Prata, perto de Senador Camará. A Polícia Militar usa helicóptero e veículos blindados para operar na região. Uma construção usada por criminosos para se proteger na Vila Kennedy foi retirada. PMs também apreenderam grande quantidade de drogas.