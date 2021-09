Milicianos queimaram vans nesta manhã - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 16/09/2021 14:50

Rio - O BRT interrompeu, na tarde desta quinta-feira, as operações no corredor Transoeste do BRT no trecho da Avenida Cesário de Melo, por "questões de segurança pública". De acordo com o consórcio, o motivo da interrupção é a guerra que acontece desde cedo entre milicianos das zonas Oeste e Norte do Rio.

Com isso, o serviço 14 - Salvador Allende x Campo Grande (Semidireto) e Lecd33 - Santa Cruz x Campo Grande estão suspensos e não há previsão de quando irá retornar à normalidade.

Ataques da milícia

Pelos menos sete vans que fazem transporte alternativo de passageiros foram incendiadas na manhã desta quinta-feira (16) em Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, bairros da Zona Oeste do Rio. Testemunhas relatam que a ação acontece por conta de uma guerra interna na maior milícia do estado. A Polícia Militar confirmou duas mortes decorrentes do confronto.

Por conta das sequências de ataques, a PMs reforçaram o policiamento na região da Estrada do Campinho, principal ponto onde milicianos foram flagrados ateando fogo nos veículos. Ônibus foram tirados de circulação temporariamente por medida de segurança, e as ruas da região estão vazias.