Reunião na Alerj discutiu realização de campanha para combater furto de cabos no Rio - Divulgação

Reunião na Alerj discutiu realização de campanha para combater furto de cabos no RioDivulgação

Publicado 16/09/2021 16:11

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) sediou, nesta quinta-feira (16), uma reunião entre dirigentes de concessionárias de serviço público, deputados, representantes do Governo do Estado e o coordenador do Disque Denúncia, Zeca Borges, para discutir e elaborar uma campanha de divulgação, que prevê a oferta de recompensa para quem ajudar na identificação dos autores de furtos de cabos e equipamentos, assim como os compradores do material. Segundo Marcos Ferrari, presidente do SindiTelebrasil, a ação de roubo de cabo tem aumentado a cada ano. Em 2020, 5 milhões de metros de cabos foram furtados no Rio. Este ano, houve um aumento de 140% na ação.

Representantes da Anel afirmaram que o furto de fiação é extremamente preocupante. Esses furtos paralisam os transportes, interrompem os semáforos, cortam a energia e suspendem os serviços de telefonia e internet.

"Temos uma incidência muito grande de furto de cabos e de transformadores em via pública. Todos são prejudicados. O Estado sozinho não consegue mais lidar com a segurança pública e é necessário que a sociedade organizada se una para melhorar esse cenário".

A representante da empresa de telefonia Oi disse na reunião que o Rio de Janeiro é responsável por 70% dos cabos furtados na companhia em todo o país.

Os passageiros da Supervia , concessionária do sistema ferroviário do Rio de Janeiro, passaram a conviver com constantes interrupções na circulação dos trens no estado por causa do furto de cabos e equipamentos. São quase 900 viagens suspensas, apenas entre janeiro e julho deste ano, e cerca de dois milhões de passageiros que deixaram de ser transportados pela empresa.



"Precisamos de um esforço conjunto para diminuir os casos. É um problema de segurança pública, mas também exige esforço conjunto para tentar dar uma resposta mais rápida", disse Marcelo Feitosa, da Supervia.

A empresa de gás natural e energia elétrica Naturgy ressaltou também a questão do furto de gás e roubo de bueiros, que arrisca a vida da população.

O deputado Átila Nunes (MDB) e o deputado André Ceciliano (PT), presidente da Alerj, acreditam que só com a ajuda da população, por meio do Disque Denúncia, é possível diminuir os furtos e a receptação de cabos arrancados pelos ladrões. Átila Nunes pondera que o mais importante é que as denúncias levem à prisão também dos compradores desses materiais furtados.

"Os compradores nem sempre são os donos de ferro velhos regulares. Precisamos identificar e punir quem financia esses furtos, quem colocam em risco, inclusive, a segurança do cidadão, que usa o transporte público. Para combatermos a escalada de furto de cabos e equipamentos será necessário fazer uma ampla campanha de divulgação nos veículos de comunicação, oferecendo uma recompensa financeira para quem ajudar na prisão dos responsáveis. Essa campanha terá também a contribuição dos poderes Legislativo e Executivo".

*Estagiária sob supervisão de Yuri Hernandes