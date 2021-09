Projeto E-Cultura oferece oficinas gratuitas de teatro - Divulgação

Publicado 16/09/2021 16:15 | Atualizado 16/09/2021 16:15

Rio - O projeto E-Cultura vai oferecer oficinas de técnicas básicas de artes cênicas para adolescentes, adultos e idosos. O objetivo é fortalecer o acesso à arte e à cultura a todos interessados. Nas aulas online, serão apresentadas técnicas para melhorar a memória, aprimorar aptidões de comunicação, criatividade e ter uma boa postura. A inscrição é gratuita e deve ser feita até a próxima sexta-feira (25) pelo site . As vagas são limitadas.O projeto E-Cultura é uma iniciativa da produtora cultural Criape, com recursos aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro por meio da Lei de Incentivo à Cultura Carioca.