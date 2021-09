Quem já recebeu a primeira dose do imunizante (D1) e estiver dentro do prazo para tomar a segunda dose (D2) deve procurar um dos pontos de vacinação - Divulgação

Quem já recebeu a primeira dose do imunizante (D1) e estiver dentro do prazo para tomar a segunda dose (D2) deve procurar um dos pontos de vacinaçãoDivulgação

Publicado 16/09/2021 15:18 | Atualizado 16/09/2021 15:22

Rio - A cidade do Rio chegou, nesta quinta-feira, a marca de 60% da população adulta maior de 18 anos com esquema de vacinação contra covid-19 completo. De acordo com o painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, 3.179.564 cariocas já tomaram as duas doses do imunizante ou dose única.

Em relação à primeira dose, o número é de 98,3% da população. Isso representa 5.289.071 pessoas imunizadas com a D1. Há ainda o número de idosos que receberam a dose de reforço, que já supera a marca dos 13 mil.

Nesta quinta e sexta-feira, a cidade imuniza adolescentes de 14 anos, sem comorbidades e segue aplicando a segunda dose para aqueles com agendamento.

A campanha, contudo, pode parar no início da semana que vem, uma vez que o Ministério da Saúde publicou informativo em que recua sobre a imunização de menores de 17 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá avaliar as orientações e a possível manutenção do calendário na próxima segunda-feira, em reunião com o Grupo de