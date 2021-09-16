Quem já recebeu a primeira dose do imunizante (D1) e estiver dentro do prazo para tomar a segunda dose (D2) deve procurar um dos pontos de vacinaçãoDivulgação
Cidade alcança marca de 60% da população com imunização contra covid-19 completa
Município já vacinou mais de 3 milhões de adultos com duas ou dose única
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Vereadores e moradores reivindicam revogação de licença para obra em área de proteção ambiental na Tijuca
Prefeitura do Rio concedeu um licenciamento para a Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário permitindo o corte de árvores e a construção de condomínio em área próxima a Floresta da Tijuca
Guerra entre milícia e tráfico de drogas volta a deixar rastros de sangue no Quitungo
Miliciano conhecido como Lápis foi morto na madrugada desta quinta-feira durante tiroteio na comunidade. Moradores vivem clima de tensão há pelo menos uma semana, após a comunidade ser invadida por traficantes
BRT interrompe operação no corredor Transoeste após guerra de milicianos
Consórcio informou que medida foi tomada por questões de segurança pública
Suspeito é ferido em troca de tiros com a polícia após roubo de carga
Carga foi recuperada
Guerra interna de milícia na Zona Oeste fecha comércio em Santa Cruz
Relatos nas redes sociais falam sobre a possibilidade de um toque de recolher ordenado pelos criminosos. Moradores lamentam violência
Mototaxista preso injustamente diz que família vendeu moto para se sustentar: 'Vou ter que correr atrás'
Alexandre dos Reis Pereira Camargo, de 23 anos, foi preso por reconhecimento fotográfico sob a acusação de tentativa de homicídio contra policiais durante troca de tiros no Morro da Providência, no Centro do Rio
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