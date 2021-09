Grupo armado invade posto de gasolina e mata um em Santa Cruz - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 12/09/2021 14:18 | Atualizado 12/09/2021 14:25

Rio - Um grupo armado com pistolas e fuzis invadiu um posto de gasolina e matou um homem dentro do carro, na tarde de sábado (11), em Santa Cruz. O caso aconteceu em um dos acessos ao bairro Jesuítas, alvo de disputas entre milicianos. Dentro do veículo da vítima, policiais militares encontraram uma capa de colete balístico e um carregador de pistola. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu às 17h, em um posto de gasolina às margens da Avenida Brasil. Câmeras de segurança do local mostram que quatro homens armados caminham em direção a um veículo estacionado, fazem os disparos e fogem no sentido oposto, em direção à Avenida Brasil. Segundo policiais, a quadrilha estava dividida em dois automóveis.

O homem morto, que não foi identificado, estava no banco do carona. O motorista não foi localizado. Dentro do carro, policiais do 27º BPM (Santa Cruz) que foram acionados para a ocorrência encontraram uma capa de colete balístico e um carregador de pistola.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi chamada para realizar perícia, e o Corpo de Bombeiros removeu o corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. As chaves do carro foram entregues na 36º DP (Santa Cruz).

Nas redes sociais, moradores demonstraram preocupação. "Jesuítas já foi um lugar de paz", disse uma moradora. "Quase todo dia morre um", escreveu outro.

Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho, favelas de Santa Cruz são alvos de disputas entre dois grupos de milicianos: um deles é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko e que ficou com o espólio territorial do miliciano. Do outro lado, Danilo Dias Lima, o Tandera, tenta avançar sobre os bairros que são dominados pela família Braga.