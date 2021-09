Secretária Danielle Barros recebe plano para os desfiles na Intendente Magalhães - Thaíse Lima/Site Carnavalesco

Secretária Danielle Barros recebe plano para os desfiles na Intendente MagalhãesThaíse Lima/Site Carnavalesco

Publicado 12/09/2021 23:35

Rio - O Carnaval de 2022 pode não ser como os últimos que passaram na Estrada Intendente Magalhães, Campinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. O presidente da Superliga (antiga Liesb), que organiza os desfiles, Clayton Ferreira, revelou um grande projeto para o ano que vem: antecipar em uma semana antes da data tradicional os desfiles do Grupo de Acesso, fugindo assim da concorrência dos espetáculos das escolas de samba que se apresentam na Marquês de Sapucaí. Procurada, a Riotur afirmou que conhece a ideia, mas não deu muita esperança de se colocada em prática imediatamente.

"A Riotur conhece essa ideia da troca de datas do desfile, mas reafirma que, conforme já divulgado no Caderno de Encargos publicado em Diário Oficial de 19/8/2021, o próximo Carnaval da Intendente acontecerá entre os dias 26 de fevereiro de 2022 e 1º de março de 2022, com o desfile do Grupo de Avaliação acontecendo no dia 5 de março de 2022", disse Daniela Maia, a presidente do órgão municipal.

O presidente da Superliga, Clayton Ferreira, explicou como está a conversa com a Riotur e citou que já fez uma visita técnica na Intendente Magalhães com a CET-Rio e com Diego Vaz, sub-prefeito da Zona Norte.

"Quando nós chegamos na Riotur com essa ideia de antecipação do carnaval, não levamos só a ideia de antecipar o carnaval, nós levamos o fundamento do motivo de querermos a mudança. Primeiro, é óbvio, por isso foi levado a plenária, e aprovado por unanimidade. E aí você pega, mais de 60 escolas de samba e você conseguir unanimidade, é porque a ideia realmente foi muito boa. A estrutura é montada um mês antes do carnaval. A CET-Rio esteve com a gente em uma visita técnica no local e o subprefeito da Zona Norte também".

O dirigente da Superliga explicou que os desfiles de 2022 vão ser transmitidos pela TV Alerj. "A gente precisa ser visto, então teremos a transmissão da TV Alerj, e com a antecipação da data a gente foge da competitividade com o carnaval da Marquês de Sapucaí. Isso só tem a fazer o carnaval crescer, gente não vai chegar a Marques de Sapucaí até por falta de estrutura física, mas daqui alguns anos muita gente, não só do Brasil mas do mundo, estará presente no carnaval da Intendente Magalhães".