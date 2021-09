Neste domingo, o estado do Rio registrou 34 mortes e 159 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 12/09/2021 17:18

Rio - Neste domingo, 12, o estado do Rio de Janeiro registrou 34 mortes e 159 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 63.880 óbitos e 1.159.247 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste domingo.



Segundo a secretaria, 1.088.710 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.454 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 41,8%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 62,2%.

Vacinação na capital

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio informou, neste domingo, que deve retomar o calendário de vacinação contra covid-19 para adolescentes na próxima quarta-feira, 15. A pasta disse que continua aguardando a entrega de mais doses pelo Ministério da Saúde, o que está previsto para acontecer entre segunda e terça-feira.

Nesta segunda, 13, a secretaria vai começar a aplicação da dose de reforço (DR) em idosos, escalonados por faixa etária, de 95 a 90 anos ou mais. De acordo com a SMS, a dose de reforço será destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação do imunizante há, pelo menos, três meses.

Também será realizada a primeira dose (D1) em Pessoas com Deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais, além da repescagem para o público a partir de 23 anos, preferencialmente, no período da tarde, e da aplicação da segunda dose (D2), conforme a data estipulada no comprovante da primeira.