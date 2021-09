Fabiana Moraes (ao centro) brinca com crianças na Vila Olímpica Oscar Schmidt - FABIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Rio - A atleta olímpica Fabiana Moraes, dos 100m com barreiras, esteve na manhã deste domingo (12) na Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz. Em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Fabiana lançou um projeto social com práticas esportivas e atividades culturais voltado para crianças e jovens de seis a 18 anos.

Fabiana, que defendeu o atletismo brasileiro nos Jogos do Rio-2016, comemorou a integração. A Secretaria Municipal de Esportes deve estender a parceria a outros atletas, no projeto Sócio Esportivo Educacional Cultural Integrado (Sistema SEEC-I).

"Como atleta olímpica, é muito importanta ter pessoas abrindo portas, pessoas acreditando no meu projeto. Espero que assim como eu, outros atletas olímpicos possam abrir portas para eles. Eu vim de um projeto social. Hoje, ver a Vila lotada de crianças, com pessoas da minha região, é muito bonito. Quero que elas tenham um caminho melhor do que o meu", disse Fabiana.



"A Fabi é um exemplo de que todas as pessoas podem sonhar e buscar a realização desses sonhos, não importa de onde elas sejam. Quando vejo que ela conseguiu disputar algo tão importante como uma Olimpíada, tenho certeza de que estamos no caminho certo de buscar a universalização do acesso ao esporte. As Vilas Olímpicas são essa porta de entrada para o primeiro contato do cidadão com a prática esportiva. E vamos nos empenhar para que cada vez mais histórias vitoriosas como essa aconteçam", afirmou Guilherme Schleder, secretário municipal de esportes.