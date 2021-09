Claudia Elen Gomes da Silva - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 12/09/2021 18:11

Rio - Policiais civis da 78º DP (Fonseca) prenderam neste domingo (12) o homem que tentou matar a esposa a golpes de faca, na última quinta-feira, em Niterói. Daniel Ribeiro era procurado e se apresentou à delegacia, ao lado do advogado.

A Justiça expediu mandado de prisão temporária, de 20 dias, contra Daniel. Ele é o responsável pela tentativa de feminicídio contra Cláudia Elen Gomes da Silva, de 23 anos, na madrugada da última quinta-feira (9). Cláudia dormia em casa ao lado dos dois filhos do casal, na comunidade do Caramujo, em Niterói, quando Daniel entrou na residência e desferiu facadas no pescoço e no tórax da vítima, e depois fugiu.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O quadro de saúde de Cláudia é considerado grave, mas com evoluções nos últimos dias. O caso foi encaminhado para a 78º DP (Fonseca), que ouviu testemunhas e ouvirá a vítima quando ela receber alta médica.