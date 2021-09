Publicado 12/09/2021 14:57

Rio - Mãe de um adolescente infrator, uma mulher foi presa ao tentar levar drogas para o filho que cumpre medida socioeducativa em uma unidade do Degase, em Volta Redonda, no interior do Rio. O caso aconteceu no sábado e foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

A mulher chegou no Centro de Socioeducação Irmã Asunción De La Gándara Ustara, por volta das 9h, e ao passar pelo scanner, o equipamento eletrônico detectou cerca de 100 gramas de maconha, cigarros e dinheiro em espécie.

Assim que o conteúdo foi detectado, uma agente feminina concluiu a revista e a mulher entregou todo material, que foi apreendido.

Em nota, o Degase informou que a mãe do adolescente confessou estar levando a droga para o filho e, em seguida, foi conduzida para Delegacia de Volta Redonda para registro de ocorrência.