Ônibus colidiu contra a porta de uma loja na Rua Pereira Nunes - REPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Publicado 12/09/2021 11:37

Rio - Duas pessoas que estavam no ônibus que colidiu contra a porta de uma loja na manhã de sábado (11), na Rua Pereira Nunes, na Tijuca, próximo à Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio, seguem internadas neste domingo (12). Ao todo, nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um paciente segue internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Seu estado de saúde é estável. Uma paciente foi transferida para uma unidade particular e os outros já tiveram alta.

O ônibus da linha 630 (IAPI da Penha x Saens Peña) invadiu a calçada e colidiu contra a porta de uma loja. Segundo testemunhas, o motorista da Viação Penha teria perdido o controle do veículo antes de colidir. Ele ficou ferido e foi retirado das ferragens com ajuda do Corpo de Bombeiros.