Ônibus colidiu contra a porta de uma loja na Rua Pereira Nunes - REPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Ônibus colidiu contra a porta de uma loja na Rua Pereira NunesREPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Publicado 11/09/2021 12:40 | Atualizado 11/09/2021 14:19

Rio - Um ônibus da linha 630 (IAPI da Penha x Saens Peña) invadiu a calçada e colidiu contra a porta de uma loja na manhã deste sábado (11), na Rua Pereira Nunes, na Tijuca, próximo à Avenida Maracanã. Nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Ainda não há informações sobre os estados de saúde.

Ônibus colidiu contra a porta de uma loja na Rua Pereira Nunes REPRODUÇÃO TWITTER

Segundo testemunhas, o motorista da Viação Penha teria perdido o controle do veículo antes de colidir. Ele ficou ferido e foi retirado das ferragens com ajuda do Corpo de Bombeiros. Das nove vítimas, quatro foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e outras cinco ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal fazem o controle do trânsito. No momento, duas faixas da Rua Pereira Nunes estão interditadas.

Ônibus da Viação Penha Rio colidiu contra a porta de uma loja na Rua Pereira Nunes, na Tijuca. Nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Bombeiros atuam no local e parte da via está interditada.



Crédito: Whatsapp O DIA#ODia pic.twitter.com/kePSmhcmB5 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 11, 2021

TIJUCA | R. PEREIRA NUNES - ATUALIZAÇÃO: duas faixas da pista estão ocupadas após acidente com ônibus, próximo à av. Maracanã. Corpo de Bombeiros, CET-Rio e Polícia Militar no local. Guarda Municipal e Defesa Civil acionadas. Trânsito segue lento na via.#zonanorte pic.twitter.com/ACU2WoUuBl — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 11, 2021