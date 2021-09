Há nove dias, dois homens estão no cume do 'Dedo de Deus' - Reprodução

Publicado 11/09/2021 21:01 | Atualizado 11/09/2021 21:11

Rio - Há nove dias, dois homens, que ganharam o apelido de "trompetistas do apocalipse", estão tocando trombetas no cume do "Dedo de Deus", no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Região Serrana do Rio. No dia 2 de setembro, eles foram deixados no local por um helicóptero não autorizado.

Visitantes do lugar já comunicaram a presença dos homens que, além de usarem camisetas com a frase "Exército de cristo", foram deixados no cume com barracas de camping, mas sem nenhum equipamento de escalada – essencial para quem pensa em subir ou descer do topo do Dedo de Deus. Assista ao vídeo:



Em nota oficial, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) afirma que optou por não retirar os homens à força, pois seria necessária "uma ação que demanda equipes altamente treinadas e equipamentos próprios, considerando o grave risco advindo de tal manobra, e primando pela segurança das equipes e dos próprios infratores".

