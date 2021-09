Claudia Elen Gomes da Silva - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 11/09/2021 15:00

Rio - A Polícia Civil faz buscas para localizar e capturar Daniel Ribeiro, principal suspeito de tentar matar a facadas a própria esposa, Cláudia Elen Gomes da Silva, de 23 anos. O caso aconteceu na última quinta-feira (9), na comunidade do Caramujo, em Niterói. Cláudia está internada em estado grave.

Daniel invadiu a casa na manhã de quinta-feira, quando Cláudia ainda dormia com duas filhas do casal. O autor da tentativa de feminicídio deu golpes de faca na altura do pescoço, e fugiu. Cláudia foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde permanece internada há dois dias. O quadro de saúde é considerado grave.

A 78ª DP (Fonseca) investiga o caso e já indiciou Daniel. Uma testemunha prestou depoimento e os agentes fazem buscas para tentar capturar o suspeito. Cláudia é esperada para ser ouvida quando receber alta médica.