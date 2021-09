Comunidade do Castelar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Fernanda Dias/Agência O DIA

Publicado 11/09/2021 15:03

Rio - Um homem foi baleado durante uma operação realizada pela Polícia Militar na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, neste sábado, 11. Segundo a corporação, ele atirou contra os policiais, gerando confronto. O suspeito foi socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde recebe atendimento, conforme informou a PM.

A ação, com o objetivo de ocupar a região, acontece desde as primeiras horas da manhã deste sábado e conta com equipes de quatro batalhões da corporação. Na operação, um homem com mandado de prisão em aberto foi detido e conduzido à 54ª DP (Belford Roxo). Uma pistola, um rádio comunicador e farto material entorpecente a ser contabilizado foram apreendidos. Ocorrência em andamento.

De acordo com a Polícia Civil, traficantes desta comunidade foram os responsáveis por matar os três meninos que desapareceram em Belford Roxo, em 27 de dezembro do ano passado. Entretanto, segundo a PM, a operação deste sábado não tem relação direta com o crime.

Em nota, a corporação informou que a ocupação territorial visa "cessar os confrontos entre facções do tráfico e da milícia, que ameaçam a segurança da população na região". Homens do 39º BPM (Belford Roxo), com o apoio do 21º BPM (Meriti), 24º BPM (Queimados) e 34º BPM (Magé) foram mobilizados.