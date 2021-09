Rio de Janeiro - 11/09/2021 - Clima/ Rio - Clima tempo - Dia nublado em Ipanema neste sabado (11) na zona sul do Rio, Foto : Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 11/09/2021

Rio - O tempo nublado afastou a maioria dos cariocas das praias, neste sábado. Durante a manhã, poucas pessoas ocupavam as areias das praias da Zona Sul. Apesar de poucos banhistas e pessoas no calçadão, a orla de Copacabana e Arpoador teve o policiamento reforçado.

Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar realizavam a Operação Verão 2021, com o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores. Até às 15h, não houve registro de prisões ou apreensões por parte de nenhuma das corporações.

O cenário de aparente tranquilidade contrasta com o visto no final de semana dos dias 21 e 22 de agosto. Com dias ensolarados, a praia de Copacabana ficou lotada e a volta para casa foi marcada por pontos de ônibus quebrados e coletivos apedrejados. Na ocasião, o episódio assustou moradores do bairro e passageiros.

Para evitar que atos de vandalismo se repitam, a Guarda Municipal empregou um efetivo de 175 agentes por toda orla do Rio. A PM não informou a quantidade de homens foram mobilizados para a Operação Verão, mas garantiu que a ação conta com equipes de diversas unidades da corporação.