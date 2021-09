Estado do Rio registrou, neste sábado, 205 mortes e 674 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 11/09/2021 17:16 | Atualizado 11/09/2021 17:25

Rio - Neste sábado, 11, o estado do Rio registrou 205 mortes e 674 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 63.846 óbitos e 1.159.008 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste sábado.



Segundo a secretaria, 1.087.157 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.547 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 40,7%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 63,2%.

Mapa de Risco

As taxas de ocupação de leitos no estado também tiveram redução. A taxa da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 65% e a de enfermaria em 43%. A Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), retornou à bandeira laranja, de risco moderado, após cinco edições do levantamento.

Das nove regiões do estado, cinco estão em bandeira amarela, sendo elas Metropolitana II, Norte, Baixada Litorânea, Centro-Sul e Médio Paraíba. Outras quatro estão na classificação laranja, que são Metropolitana l, Serrana, Noroeste e Baía da Ilha Grande. A análise compara as semanas epidemiológicas 34, de 22 agosto a 28 de agosto, e 32, de 8 agosto a 14 de agosto de 2021.