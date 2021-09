Com indicadores em queda, Rio permanece com risco baixo de transmissão - Reprodução

Com indicadores em queda, Rio permanece com risco baixo de transmissãoReprodução

Publicado 10/09/2021 20:28

Rio - O estado do Rio teve uma redução de 27% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e queda de 13% no número de óbitos provocados pela doença, de acordo com a 47ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de Estado de Saúde. Com todos os indicadores em queda, o Rio permanece, pela segunda semana consecutiva, em bandeira amarela, que representa risco baixo de transmissão.

As taxas de ocupação de leitos no estado também tiveram redução. A taxa da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 65% e a de enfermaria em 43%. A Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), retornou à bandeira laranja, de risco moderado, após cinco edições do levantamento.

Das nove regiões do estado, cinco estão em bandeira amarela, sendo elas Metropolitana II, Norte, Baixada Litorânea, Centro-Sul e Médio Paraíba. Outras quatro estão na classificação laranja, que são Metropolitana l, Serrana, Noroeste e Baía da Ilha Grande. A análise compara as semanas epidemiológicas 34, de 22 agosto a 28 de agosto, e 32, de 8 agosto a 14 de agosto de 2021.

"Nós creditamos este resultado positivo a, principalmente, dois fatores. O primeiro é o avanço da vacinação. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 80% de toda população com a primeira dose aplicada e 40% com o esquema vacinal completo. O outro ponto a ser considerado é o monitoramento da pandemia através de pesquisas, sequenciamentos e levantamentos, que fazemos rotineiramente. Os indicadores apontam evolução geral", analisou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa, de risco muito alto; vermelha, de risco alto; laranja, de risco moderado; amarela, de risco baixo; e verde, de risco muito baixo. Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.