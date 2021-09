Rio de Janeiro

Área onde homem foi morto no ônibus registrou 1.895 casos de roubo em coletivo neste ano

Segundo dados do ISP, região em que Marcos Paulo Appolinario da Silva foi assassinado durante assalto a ônibus é a terceira com o maior número de casos no estado do Rio nos primeiros sete meses do ano

