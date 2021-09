O ex-jogador Romário - Arquivo O Dia

Publicado 10/09/2021 19:28 | Atualizado 10/09/2021 19:30

Rio - O ex-jogador de futebol e senador Romário (PL-RJ) usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para atualizar seu estado de saúde, após cirurgia emergencial de retirada de vesícula. O procedimento foi feito, nesta quinta, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo a postagem, o parlamentar, de 55 anos, deve ter alta nos próximos dias.

Romário já está no quarto e aproveitou a postagem para agradecer a equipe médica que realizou o procedimento. "O parlamentar torna público seu agradecimento aos médicos Dr. Aureo Ludovico De Paula e ao Dr. José Ribamar Azevedo, assim como a todos os demais membros da equipe de saúde do Hospital Copa Star, responsáveis por seu atendimento", publicou.

Vale lembrar que, no fim de 2016, o ex-atleta havia se submetido a uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de controlar o diabetes. Chamado gastrectomia vertical com interposição ileal, o procedimento consiste em reduzir o estômago e reposicionar parte do intestino e ainda era considerada, à época, uma intervenção cirúrgica experimental.

