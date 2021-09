A dubladora Christiane Louise foi morta pelo economista Pedro Paulo Gonçalves - REPRODUÇÃO FACEBOOK

A dubladora Christiane Louise foi morta pelo economista Pedro Paulo GonçalvesREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 10/09/2021 18:02

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou, nesta sexta-feira, a prisão preventiva de Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa e da sua mãe, Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa. Os dois são acusados pela morte e tentativa de ocultação do cadáver da dubladora Christiane Louise de Paula, encontrada morte no dia 22 de julho.

De acordo com a decisão da juíza Viviane Ramos de Faria, da 1ª Vara Criminal, desta sexta-feira, a prisão é necessária dada a periculosidade dos acusados. "A custódia cautelar é necessária para afastar os acusados do convívio social em razão da periculosidade evidenciada pelas próprias circunstâncias do fato", pontuou.

"As circunstâncias em que o crime foi praticado demonstram a altíssima periculosidade social dos réus. Registre-se que o acusado Pedro e a acusada Eliane, sua mãe, providenciaram a ocultação do cadáver, solicitando o serviço de aplicativo Uber simulando um ritual religioso para que não fossem percebidos", reforçou a magistrada.



Ainda segundo a decisão, mãe e filho começaram a se comportar como se fossem proprietários do imóvel da dubladora. "É importante destacar que, logo após a morte da vítima, os acusados Pedro e Eliane passaram a ser comportar como proprietários do imóvel da vítima, sendo certo que a acusada Eliane utilizava a chave da própria vítima", afirma.

O caso

O assassinato foi cometido no dia 20, no apartamento de Christiane Louise, em Ipanema. Mas o corpo só foi encontrado no dia 22, em uma área de vegetação em Grumari, Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil acredita que Pedro Paulo tenha recebido ajuda da mãe para ocultar os restos mortais. No intervalo entre o assassinato e a ocultação do corpo, Pedro Paulo e a mãe continuaram com a rotina normal, inclusive frequentando restaurantes na Zona Sul e negociando produtos pela internet.



Pedro Paulo, que era amigo de Christiane e passava um período na casa dela, em Ipanema, teria cometido o crime e permanecido dois dias com o corpo da dubladora dentro do apartamento. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. Uma das hipóteses levantadas é a de crime patrimonial.



Christiane Louise era dubladora e fez a voz de personagens marcantes do público infanto-juvenil, como Margarida, da Disney, e a Senhorita Morello, a professora de Chris e Greg no seriado norte-americano 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Em julho, a morte de Christiane foi tratada nas redes sociais como 'causa desconhecida'.