Marcelo Reis - Arquivo Pessoal

Publicado 11/09/2021 13:13

Rio - Morreu, neste sábado (11), aos 54 anos, o jornalista e fotógrafo Marcelo Reis. Ele estava internado no Hospital Evangélico, na Tijuca, Zona Norte do Rio, com covid-19.

Grande agitador cultural, Marcelo foi Rei Momo do Carnaval da cidade do Rio em 2005. Em 2008, foi convidado a viver Dom João VI na abertura dos desfile das escolas do Grupo Especial, por ocasião da celebração pelos 200 anos da chegada da Família Real ao Brasil.



Funcionário público estadual, comandou a Escola de Artes Técnicas Luiz Carlos Ripper (EAT), na Mangueira. Nos últimos 11 anos, dirigiu a Escola de Teatro Martins Pena, a mais antiga da América Latina, no Centro do Rio.



Sambista, torcedor fanático da Estácio de Sá e candomblecista, era um grande defensor da cultura popular e das religiões de matriz africana, além de fã de charme e da soul music.



Marcelo Reis teve passagem, ainda, pelo extinto Jornal dos Sports. Ele deixa uma filha. O horário e o local do sepultamento ainda não foram divulgados pela família.