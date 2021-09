Linha férrea da Supervia - Divulgação/Agetransp/Arquivo

Rio - Um tiroteio em Barros Filhos, Zona Norte do Rio, interrompeu um trecho do ramal de Belford Roxo da Supervia, no início da tarde deste sábado. Os trens deixaram de circular até a estação de Belford Roxo por medida de segurança.

O confronto aconteceu próximo à estação Barros Filhos, por volta das 11h30. A Supervia, então, reduziu a circulação dos trens entre a Central do Brasil e o Mercadão de Madureira. No sentido contrário, os trens circularam de Belford Roxo até a Pavuna/São João de Meriti.



A operação foi normalizada às 13h30, e os trens voltaram a circular por todas as estações do ramal Belford Roxo.