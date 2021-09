Dois homens deixaram a mulher na porta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Dois homens deixaram a mulher na porta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Divulgação

Publicado 11/09/2021 12:07

Rio - Uma mulher foi deixada baleada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no início da manhã deste sábado. Até o momento, a polícia ainda não descobriu onde aconteceu o crime.

A unidade de saúde informou que, por volta das 6h30, dois homens deixaram a mulher, que ainda não foi identificada, na porta do hospital e foram embora.

Durante o atendimento, constataram que a vítima levou um tiro no abdômen e ela passou por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi até o hospital para verificar uma ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo e chegando ao local confirmaram o fato.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A polícia tenta descobrir quem é a mulher e as circunstâncias do crime.