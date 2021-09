Homem é preso suspeito de praticar pedofilia em Duas Barras - Divulgação/Civil

Homem é preso suspeito de praticar pedofilia em Duas BarrasDivulgação/Civil

Publicado 10/09/2021 18:56

Rio - Um homem suspeito de pedofilia foi preso em flagrante por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Friburgo, nesta sexta-feira, no município de Duas Barras, na Região Serrana. Os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão de inquérito que apura estupro de vulnerável e outros crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A investigação teve início após troca de informações com o Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da Polícia Federal. Durante as buscas, os policiais encontraram uma variedade de vídeos pornográficos com crianças no celular do preso, que não teve a identidade divulgada, o que motivou a prisão em flagrante.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi acompanhado pelo Conselho Tutelar do município de Duas Barras. A mãe das vítimas e as crianças receberam auxílio imediato e passarão por exames no Instituto Médico Legal, além de prestarem depoimento para policiais da DCAV.