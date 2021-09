Diligência foi realizada no Rio Amapá, às margens da Estrada do Outeiro, no bairro Barão do Amapá - Divulgação

Publicado 10/09/2021 17:23

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram, nesta sexta-feira, uma nova busca parar tentar localizar os corpos dos três meninos desaparecidos desde dezembro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, mas nada foi encontrado.

A diligência começou no final da manhã, no Rio Amapá, às margens da Estrada do Outeiro, no bairro Barão do Amapá, e durou cerca de duas horas.

De acordo com o delegado Uriel Alcântara, a ida ao local foi motivada após uma informação passada por uma testemunha, em depoimento.

Mortos pelo tráfico por suspeita de furto de gaiola

A polícia já concluiu que Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, realmente foram assassinados por traficantes da comunidade do Castellar, ligados a facção Comando Vermelho (CV), após um furto de gaiola de passarinho. Entretanto, o inquérito que está em fase final, ainda não foi encerrado.

Os investigadores ainda descobriram que o gerente do tráfico, WilterCastro da Silva, o Stala, um dos mandantes do crime, foi morto no Complexo da Penha, por conta da repercussão negativa do caso. Segundo os agentes, ao pedir autorização para a cúpula da facção, Stala não teria informado que as vítimas eram crianças.

A ordem para a execução, no tribunal do tráfico, teria partido de Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, chefe do grupo criminoso, que saiu da cadeia com mandado ativo, em julho.

Traficantes colocaram corpos em sacos de lixo e mandaram jogar em rio

No final de julho, uma denúncia de que um homem teria sido obrigado por traficantes a jogar os corpos de Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, 12, em sacos de lixo num rio, já havia motivado uma busca no Rio Botas. Na ocasião, ossos foram encontrados num saco, mas a perícia apontou que se tratava de ossada animal.

O homem que jogou os sacos também chegou a prestar depoimento e informou aos policiais que estava em um bar na comunidade do Castellar, quando traficantes ordenaram que ele colocasse os sacos com os corpos na mala do carro e se desfizesse deles jogando em um rio.

Os meninos Lucas Matheus, Alexandre Silva e Fernando Henrique estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro do ano passado. Eles foram vistos pela última vez em uma feira popular no bairro Areia Branca.