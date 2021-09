Astrazeneca - Reprodução

Publicado 10/09/2021 21:32

Rio - A distribuição da vacina Astrazeneca, no Rio de Janeiro, deve ser normalizada na próxima semana (entre terça e sexta-feira), de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A falta do imunizante em diversos municípios do estado se deu pela demora na entrega da matéria-prima conhecida como IFA, o Ingrediente Farmacêutico Ativo.

Por causa do atraso, alguns postos já não têm aplicado mais a vacina. Já em outros lugares, o estoque está abaixo do esperado.

Na sexta-feira (3), a Fiocruz afirmou ter recebido lotes de IFA suficientes para a produção de 4,5 milhões de doses. "O quantitativo de doses a ser entregue em setembro poderá ser reajustado conforme a chegada de novas remessas de IFA", informou a fundação.

Desde 16 de agosto, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) autoriza o uso da Pfizer caso falte a segunda dose da AstraZeneca.

Prefeitura do Rio flexibiliza distanciamento em academias e casas de espetáculo

A Prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas que já estavam em vigor, em publicação na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do município. Mas o distanciamento e a ocupação total em determinados locais foi flexibilizado.

Antes, academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento tinham autorização para aulas em grupo, mas com distância mínima de 4 metros entre os participantes. No novo decreto, as aulas coletivas poderão ter distanciamento de 1 metro. Nas casas de espetáculo, o distanciamento mínimo de 1,5 metro mudou para 1 metro, e a capacidade de lotação máxima é de 60%.

O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança permanecem suspensos. Bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques da orla poderão servir apenas clientes sentados, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas.