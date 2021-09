Operação Lei Seca - Divulgação

Operação Lei SecaDivulgação

Publicado 10/09/2021 20:21

Rio - A Operação Lei Seca está capacitando a equipe de policiais militares que atuam na ação. Com o objetivo de atualizar o efetivo sobre a legislação atual, as noções de defesa pessoal e as diretrizes da operação, os PMs receberam aulas teóricas no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio.

Nas instruções práticas, os policiais participaram de oficinas sobre a abordagem policial durante blitzes de fiscalização. "A nossa intenção é capacitar todos os nossos agentes e os próximos que entrarão na Operação para termos um efetivo qualificado atuando nas ações. É necessário que todos eles entendam e estejam treinados para cumprir com a missão e as diretrizes da Lei Seca”, explicou o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fábio Pinho.

A capacitação se baseou nos protocolos de policiamento de proximidade. “O policial militar que atua na Operação Lei Seca representa o estado e precisa ter a consciência dos deveres em atuar nesse modelo de operação onde o policial precisa estar próximo ao cidadão, ser colaborativo e, acima de tudo, garantir a segurança da população”, afirmou a coordenadora do núcleo de capacitação, a major Laila Gonçalves.