Marcelo de Almeida Farias Steque tem uma extensa ficha criminal - Reprodução

Publicado 10/09/2021 19:34 | Atualizado 10/09/2021 20:03

Rio - Um homem foi preso em flagrante por latrocínio, nesta quinta-feira (9), por policiais civis da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e da 40ª DP (Honório Gurgel), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Marcelo de Almeida Farias Steque tem uma extensa ficha criminal e havia saído do sistema prisional em 10 de março deste ano, depois de ficar 20 anos preso.



De acordo com a Polícia Civil, após o cruzamento de dados entre os setores de inteligência das duas delegacias, foi descoberto um atentado contra um homem, por conta de uma dívida de mais de 20 anos. Agentes estiveram no município por volta das 4h para localizar e interceptar a quadrilha que ia praticar o crime. Os criminosos estariam vestidos com roupas iguais às da Polícia Civil e com um veículo clonado, semelhante a uma viatura policial.



Por volta das 6h, os policiais foram abordados por moradores, na Rua Padre Gusmão, esquina com a avenida Luiz Matos, dizendo que um homem havia sido sequestrado, levado por três homens em um veículo Gol de cor branca e ainda teria sido vítima de disparos de arma de fogo. No local apontado, as equipes encontraram dois estojos de calibre 9mm, marcas de sangue e objetos da vítima no chão.



Os policiais conseguiram chegar à casa da vítima e identificá-la como Marcio Luiz Martins. A residência tinha câmeras de segurança e as imagens foram verificadas pelos policiais, que observaram que no dia anterior, um suspeito estacionou um carro Tucson prata, em frente à casa da vítima, e saiu do carro por várias vezes para monitorar. Com as imagens, os agentes continuaram as diligências para localizar o automóvel.