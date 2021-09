Hudson Corrêa é conhecido por ter vencido diversas premiações - divulgação

Hudson Corrêa é conhecido por ter vencido diversas premiaçõesdivulgação

Publicado 11/09/2021 00:00

O premiado jornalista Hudson Corrêa é alvo de uma queixa-crime impetrada pela defesa do empresário Nuno Vasconcellos, por conta de uma reportagem publicada na revista portuguesa Sábado, no mês passado. Na ação judicial, a matéria é descrita como "tendenciosa e ofensiva, elaborada com o intuito positivo e deliberado de difamar e injuriar".

O documento de denúncia contra Corrêa diz que o jornalista chegou na residência de Nuno sem prévio aviso ou consentimento, o que, segundo o empresário, o teria "induzido a fornecer pontuais informações que, na reportagem, foram distorcidas ou mesmo mitigadas". A ação ainda ressalta que o empresário foi seguido pelas ruas do seu bairro e teve a imagem de seu filho, de apenas 3 anos de idade, exposta, sem autorização. Expor imagens de menores é crime.

Procurado, Corrêa não quis se manifestar. O jornalista é conhecido por ter vencido diversas premiações, entre as quais o Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas (2012), o prêmio Direitos Humanos da OAB-RS (2016) e o Patrícia Acioli de Direitos Humanos, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (2017).