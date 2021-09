Padre Omar Raposo é reitor do Santuário Cristo Redentor - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 12/09/2021 15:51 | Atualizado 12/09/2021 16:13

Rio - A direção jurídica da Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que vai entrar com uma representação criminal após o padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, ter sido barrado por seguranças do Parque Nacional da Tijuca, na manhã deste sábado, 11 , quando chegava para realizar um batizado na capela localizada sob os pés da estátua.

"Impedir a Arquidiocese de acessar o santuário religioso, impedir o padre Omar de acessar o Santuário Cristo Redentor para uma celebração religiosa é extremamente grave, é inconstitucional, é crime previsto no Código Penal. A Arquidiocese terá que tomar providências através de uma representação criminal", afirmou a diretora jurídica da Arquidiocese do Rio, Claudine Millione.

De acordo com o sacerdote, ele foi barrado por seguranças do Parque Nacional da Tijuca na guarita de acesso, na Estrada das Paineiras. A cerimônia estava marcada para às 7h30, mas nem o padre Omar, a criança e os familiares foram autorizados a subir.

Por conta do ocorrido, a Arquidiocese do Rio emitiu uma nota de repúdio contra o ICMBio, que administra o Parque Nacional da Tijuca, e classificou a situação como constrangedora. Segundo os religiosos, o ICMBio estaria cometendo atos hostis contra o Santuário Cristo Redentor de maneira recorrente, e que o episódio deste sábado não foi um caso isolado.

No documento, a Arquidiocese do Rio conta que, no último dia 3, convidados não puderam chegar no templo para realizar uma celebração litúrgica. Na ocasião, o Parque Nacional da Tijuca teria vetado, inclusive, a distribuição de água aos populares. Segundo a Arquidiocese, o ICMBio é uma autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, contra a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Procurado por O DIA para comentar sobre a representação criminal, o ICMBio não respondeu até a última atualização desta reportagem.